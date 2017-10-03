03 октября 2017, 19:28Общество Пензенцам предлагают придумать свой туристический маршрут Пензенцев приглашают принять участие в конкурсе «Туристический потенциал Пензенской области» (0+). Работы могут быть представлены в виде рисунка, фотографии или видеоролика.

На конкурс «Туристический потенциал Пензенской области» прислали уже более 70 работ. В них пензенцы поделились новыми туристическими маршрутами. Уникальные памятники, сооружения и локации должны привлечь в регион туристов. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Заявку необходимо подать до 15 октября.

«Мы обращаемся к тем людям, которые проживают на территории области, чтобы они рассказали о родных местах», - сказал директор ГАУ «Многофункциональный молодежный центр» Олег Куроедов.

Конкурсные работы принимаются в четырех номинациях: «Святые места», «Культурное наследие», «Национальная традиция» и «Исторический памятник». Они могут быть оформлены в виде рисунка, фотографии или видеоролика. Техника, формат и цветовая гамма не имеют значения. Главное, чтобы работа открывала интересные и неизведанные туристические тропы.

«У меня в голове родились несколько маршрутов. Мечта более глобальная - туристический маршрут «Пенза судоходная», - поделился редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

В каждой номинации выберут победителя, который получит ценный приз. Заявки можно отправлять на электронный адрес: turist@mmсpenza.ru или принести лично по адресу: город Пенза, улица Кирова, 51. Количество заявок не ограничено. Важно, чтобы творческая работа полностью соответствовала тематике и целям конкурса.

Общество

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