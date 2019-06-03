Пензенцам предлагают полный комплекс услуг по организации похорон

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03 июня 2019, 19:57Общество
03 июня 2019, 19:57Пензенцам предлагают полный комплекс услуг по организации похорон
03 июня 2019, 19:54От нападения клещей пострадали 735 пензенцев
03 июня 2019, 19:49В Пензу на несколько дней приехала игрок сборной России Альбина Ражева
03 июня 2019, 19:47Белозерцев обсудил судьбу «Дизеля» со звездами российского спорта
03 июня 2019, 19:44В Пензенской области за выходные утонули четыре человека
03 июня 2019, 19:42В Пензе внедрили систему идентификации пациентов по браслетам
03 июня 2019, 19:37Пензенцам рассказали, как в регионе будут воплощать нацпроекты
03 июня 2019, 19:33В Пензе прошло первенство по динамичной пирамиде