Пензенцам предлагают поехать на работу на велосипеде

Как отмечают организаторы, самый простой способ поучаствовать в акции — сесть на велосипед и добраться на нем на работу. Но есть и другие варианты. Например, можно повесить у себя на работе афиши акции или рассказать о ней коллегам. Бизнесменам предлагают стать не просто участниками, а партнерами акции.

Подробности можно узнать здесь.

Напомним, в Пензе активно развивается велосипедное движение. Так, в 2018 году акцию поддержали чиновники, работники здравоохранения и многие другие жители.

А журналист телеканала «Экспресс» Юрий Конгуров ездит на работу на велосипеде всегда, когда позволяет погода, – вне акций.

«Это очень здорово, никакого вреда, кроме пользы. По времени на дорогу уходит столько же, сколько на маршрутке, но при этом ты не паришься в салоне, двигаешь ногами, катишься с ветерком. Особенно здорово, когда солнышко. Плюс, экономия средств, конечно. Все - на велосипед и в путь! Но аккуратней во время движения - соблюдайте Правила дорожного движения», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».