Пензенцам предлагают поехать на работу на велосипеде

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08 мая 2019, 15:06Общество
17 мая в России пройдет акция «На работу на велосипеде!» (0+). Жителей Пензенской области приглашают присоединиться к ней.
Как отмечают организаторы, самый простой способ поучаствовать в акции — сесть на велосипед и добраться на нем на работу. Но есть и другие варианты. Например, можно повесить у себя на работе афиши акции или рассказать о ней коллегам. Бизнесменам предлагают стать не просто участниками, а партнерами акции.
Подробности можно узнать здесь.
Напомним, в Пензе активно развивается велосипедное движение. Так, в 2018 году акцию поддержали чиновники, работники здравоохранения и многие другие жители.
А журналист телеканала «Экспресс» Юрий Конгуров ездит на работу на велосипеде всегда, когда позволяет погода, – вне акций.
«Это очень здорово, никакого вреда, кроме пользы. По времени на дорогу уходит столько же, сколько на маршрутке, но при этом ты не паришься в салоне, двигаешь ногами, катишься с ветерком. Особенно здорово, когда солнышко. Плюс, экономия средств, конечно. Все - на велосипед и в путь! Но аккуратней во время движения - соблюдайте Правила дорожного движения», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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