06 ноября 2017, 10:30Общество Пензенцам предлагают подать заявку на благоустройство двора До конца ноября у жителей многоквартирных домов в Пензе есть возможность подать заявки на участие в федеральной программе «Формирование современной городской среды». Приняв участие в конкурсе, горожане смогут решить проблемы благоустройства дворовых территорий за счет бюджетных средств. Принимают необходимые документы в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Аплодировать готовы и дети, и взрослые. Игровая площадка для местных - теперь главная достопримечательность. Оборудовать ее удалось в рамках программы «Формирование современной городской среды». Во дворе дома №21 по улице 8 Марта за счет федеральных средств провели комплексный ремонт. Всего за несколько месяцев двор заметно преобразился.

«Стояли на тротуарах машины, жители не могли там ходить. Нам предложили, что сделают тротуары, машин не будет, дорогу хорошую сделают, парковки для машин. Жители согласились на это», - рассказал старший по дому Александр Холчкин.

Заасфальтировать проезды и тротуары, установить лавочки, урны, смонтировать освещение, возвести игровые и спортивные комплексы можно и возле других многоэтажек. Для этого пензенцам предлагают подать заявки. Чтобы попасть в заветный список, нужно провести собрание собственников и в протоколе указать, что они хотят принять участие в программе.

«Первый документ, которые они должны в наш адрес подать - это предложение, которое утверждено постановлением, потом прикрепить протокол общего собрания, где они выбирают старшего, где определяют виды работ. По желанию они могут прикрепить схемы своей дворовой территории - уже на местности указать, где конкретно и что они хотят сделать», - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков.

Предложения, поступившие от горожан, рассмотрит специальная общественная комиссия. Главная цель для участников конкурса - набрать максимальное количество баллов. Для этого территория должна соответствовать некоторым критериям.

Специалисты учитывают возраст дома, и чем строение старше, тем больше шансов попасть в программу. Кроме того, смотрят на уже существующее благоустройство. Помните: из двух многоэтажек, претендующих на ремонт двора, выберут ту, где больше жильцов. С подачей заявок лучше не тянуть.

В Пензе - более двух тысяч многоквартирных домов, жители многих из них, наверняка, захотят привести в порядок придомовую территорию в ближайшие пять лет. Столько будет действовать программа «Формирование современной городской среды», а потому заявки, которые не попадут в список в этом году, могут быть реализованы позже. Напомним, в 2017-м на благоустройство 35 дворов было выделено более 100 миллионов рублей.

Общество

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