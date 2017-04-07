07 апреля 2017, 12:31Общество Пензенцам предлагают подать заявки на благоустройство дворов и улиц Пензенцы могут подавать заявки, чтобы в их дворах в 2017 году было проведено комплексное благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Предложения от жителей принимает городское управление ЖКХ.

«Принимаем активное участие с самого начала, как переехали сюда. Здесь все убрано, осталось только посадить цветочки, они у нас очень красивые и хорошие», - рассказала местная жительница Екатерина Зоренко.

Жители улицы Новоказанской тщательно следят за порядком в своем дворе. Как только сошел снег, они принялись активно убирать территорию от мусора. Сейчас ждут тепла, чтобы высадить цветы и молодые деревья. Чтобы сделать свой двор красивее, жители решили принять участие в федеральной программе «Формирование современной городской среды».

«Первым делом асфальтировать нашу дорогу, придомовую территорию, навести порядок на ней. Детские площадки, потом скамеечки, урны. Все нам это надо обновить, все уже развалилось», - сказала местная жительница Нина Сергеева.

«Очень просторный двор, дороги уже пришли в негодность, их нужно заасфальтировать. Молодежная среда, много маленьких деток, а площадок мало. Летом дети просто в очереди стоят. Пришли в негодность урны, скамеечки, все это нужно менять», - отметил директор городской управляющей компании Петр Камнев.

Инициатива жителей – обязательное условие для участия в программе «Формирование современной городской среды». За счет средств федерального и муниципального бюджетов можно отремонтировать подъезды к домам, уличное освещение, установить скамейки и урны. Кроме того, деньги можно направить на установку детской площадки или обустройство парковки. Между участниками, которые подадут заявки, будет проводиться конкурсный отбор.

«Есть критерии, в которых прописано: старость дома, когда он построен, платежная дисциплина дома - очень обязательное требование - и количество проживающих. Но мы понимаем, конечно, если бы мы сделали заявки по всему дому, то выиграли бы Арбеково и Терновка, потому что дома старые, поэтому мы изначально разбили город на несколько территорий», - пояснил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

После того, как будут определены все участники программы, для каждого двора создадут дизайн-проект, который представят жителям. Только после его утверждения подрядчики приступят к работам.

В рамках программы также планируется привести в порядок общественные места города. Какие - определят пензенцы.

Всего на формирование современной городской среды областного центра из федерального бюджета в 2017 году выделено более 150 миллионов рублей.

Общество

просмотров 64