28 ноября 2017, 15:07Общество Пензенцам предлагают оценить сферу ЖКХ и городскую среду На сайте Минстроя России размещен опрос по реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Жителей Пензенской области просят поделиться своим мнением.

По результатам опроса учтут мнения граждан по качеству реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта. Его цель - повышение вовлечения населения и его взаимодействия с органами власти. Проведение подобных опросов обеспечивает обратную связь между чиновниками и обществом, повышается эффективность работы, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

Вопросы, предложенные в опросе, касаются состояния жилищно-коммунального хозяйства, участия в мероприятиях по благоустройству, также гражданам необходимо оценить изменения в данной сфере.

В 2017 году участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли 11 муниципальных образований области: города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, Городище районный поселок Мокшан, села Богословка и Ленино, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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