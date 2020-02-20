Пензенцам предлагают купить места под ларьки

В торговых точках можно будет продавать продовольственную и непродовольственную продукцию на протяжении пяти лет. В пресс-службе мэрии уточнили, что места можно занять по адресам:

- пр. Строителей, 37;

- ул. Аустрина, 150в;

- ул. Чаадаева/Долгорукова;

- ул. Тепличная, 10;

- ул. Клары Цеткин,23а;

- ул. Антонова,19.

Прием заявок уже стартовал, он завершится 28 февраля. Подать их можно по адресу: пл. М. Жукова, 4, каб.122, контактный телефон (факс): 54-19-04 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».