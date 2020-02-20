Пензенцам предлагают купить места под ларьки

20 февраля 2020, 09:31Общество
В администрации Пензы 6 марта состоится аукцион на размещение ларьков.
В торговых точках можно будет продавать продовольственную и непродовольственную продукцию на протяжении пяти лет. В пресс-службе мэрии уточнили, что места можно занять по адресам:
- пр. Строителей, 37;
- ул. Аустрина, 150в;
- ул. Чаадаева/Долгорукова;
- ул. Тепличная, 10;
- ул. Клары Цеткин,23а;
- ул. Антонова,19.
Прием заявок уже стартовал, он завершится 28 февраля. Подать их можно по адресу: пл. М. Жукова, 4, каб.122, контактный телефон (факс): 54-19-04 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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