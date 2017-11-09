Пензенцам предлагают оценить риск развития диабета

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09 ноября 2017, 17:59Общество
Во Всемирный день борьбы с диабетом, 14 ноября, для пензенцев пройдет информационно-профилактическая акция (0+) под девизом «Вместе против диабета» (0+).
Мероприятие пройдет в одном из торговом центре «Пассаж».
Во время акции участникам расскажут, как можно предотвратить развитие болезни, как выявить ее на ранней стадии, а также об образе жизни при сахарном диабете.
Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Анализ крови на определение уровня глюкозы необходимо сдавать хотя бы один раз в год даже при отсутствии видимых проблем со здоровьем.
Сейчас в Пензенской области на учете у специалистов находится около 45 тысяч пациентов. Только в 2017 году это заболевание впервые выявили у 2 845 жителей. При этом необходимо отметить, что значительная часть пациентов обращаются поздно, когда уже есть осложнения, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Каждый желающий сможет пройти обследования, проконсультироваться с врачами в нескольких «модулях здоровья» и оценить прогноз развития сахарного диабета второго типа в ближайшие десять лет.
К участию в акции приглашаются все желающие. Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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