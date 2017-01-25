Пензенцам пояснили, почему троллейбус №2 рано уезжает в депо

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25 января 2017, 19:44Общество
Жители Пензы возмущены движением общественного транспорта. На портале «Пенза-Пресс» в «Жалобной книге» появилось сообщение о том, что в вечерний час пик троллейбусы №2 вместо того, чтобы возить пассажиров, едут в депо.
Появления троллейбуса №2 пассажиры ждут с нетерпением. На остановках общественного транспорта этот маршрут, по словам жителей Пензы, - редкий гость. Порой на морозе людям приходится ждать по полчаса, а вечером - и того больше.
Сотрудники депо уверяют, что все рейсы выполняют по расписанию. Интервалы движения троллейбусов отслеживает диспетчер.
«Мы четко по расписанию едем, не заезжаем ни в коем случае раньше, позже можем, а раньше мы никак не можем заехать. Потому что это отслеживается, мы под спутником, диспетчер видит, где мы находимся, как мы едем, где останавливаемся, где не останавливаемся», - сказала кондуктор троллейбуса №2 Елена Заводчикова.
На маршруте №2 «Кривозерье - Центр искусств» интервал движения составляет 13 минут. В часы пик скорость троллейбусов может снижаться из-за заторов или дорожно-транспортных происшествий. В вечернее время люди не могут уехать по другой причине. По словам руководства депо, пускать троллейбус по вечерам нерентабельно.
«Так как на маршрутах работает уже большое количество транспорта - это маршрутное такси, автобусы большой вместимости, поэтому на троллейбусах нецелесообразно в вечернее время одного-двух пассажиров возить. Поэтому графики сокращены», - сообщила заместитель директора МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» Наталья Червякова.
В последний рейс от Центра искусств троллейбус отправляется в 19.06, а из Кривозерья - в 19.58. Пересматривать расписание в ближайшее время в депо не планируют. Впрочем, троллейбус - не единственный общественный транспорт, который есть на маршруте. Свои услуги пензенцам предлагают сразу несколько маршрутных такси.
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