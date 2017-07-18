18 июля 2017, 13:01Общество Пензенцам потребовалась помощь спасателей, чтобы попасть к ребенку В Пензе на улице Максима Горького двухлетний ребенок запер входную дверь на задвижку.

Родители двухлетнего ребенка вышли на несколько минут на лестничную клетку, в этот момент он запер входную дверь изнутри. Самостоятельно открыть ее он не смог, тогда отец малыша обратился в поисково-спасательную службу.

«По прибытию на место вызова спасатели, используя штатную лестницу, через балкон второго этажа проникли в квартиру, открыли входную дверь изнутри и впустили родителей», - сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН.

В результате происшествия ребенок не пострадал.

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/05/18/12034156