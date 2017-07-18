Пензенцам потребовалась помощь спасателей, чтобы попасть к ребенку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2017, 13:01Общество
В Пензе на улице Максима Горького двухлетний ребенок запер входную дверь на задвижку.
Родители двухлетнего ребенка вышли на несколько минут на лестничную клетку, в этот момент он запер входную дверь изнутри. Самостоятельно открыть ее он не смог, тогда отец малыша обратился в поисково-спасательную службу.
«По прибытию на место вызова спасатели, используя штатную лестницу, через балкон второго этажа проникли в квартиру, открыли входную дверь изнутри и впустили родителей», - сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН.
В результате происшествия ребенок не пострадал.
18 июля 2017, 19:33В Пензе машины на высокой скорости ездят во дворе
18 июля 2017, 19:31Реконструкцию набережной в Пензе идет в соответствии с графиком
18 июля 2017, 19:26В Пензе установят дополнительные камеры видеонаблюдения на дорогах
18 июля 2017, 19:23В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр
18 июля 2017, 19:21В Пензенской области прошло карнавальное десантирование
18 июля 2017, 19:17В Пензе на Ударной из аварийного дома не хотят переезжать 4 жильца
18 июля 2017, 19:13Пензенские паломникам дошли до Владимира
18 июля 2017, 17:58В Пензе скончался заслуженный врач РФ Геннадий Пантелеев