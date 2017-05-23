Пензенцам после перерасчета вернули плату за коммунальные услуги

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23 мая 2017, 17:38Общество
Почти полтора миллиона управляющие компании вернули жителям Пензы. Перерасчет платы за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирных домах, был произведен после внеплановых проверок, которые инициировало управление Госжилстройтехинспекции региона. Первыми о серьезных нарушениях еще в феврале 2017 года заговорили сами пензенцы.
«В нашем доме энергосберегающие лампочки горят, топнешь ногой - они загорятся, не топнешь - не загорятся. Нам принесли большие суммы, и мы написали заявление», - рассказала жительница дома №21 по пр. Строителей Любовь Дуданова.
И таких, не согласившихся платить за свет в втридорога, в Пензе - более 200 человек. Получив в феврале квитанции за январь, они увидели кругленькие суммы и обратились за разъяснениями в Госжилстройтехинспекцию. По каждой жалобе специалисты ведомства провели внеплановые проверки. Из 109 случаев нарушения выявлены в 102.
«43 факта выявлено, когда управляющие компании выставили счет по нормативу, а общедомовой прибор зафиксировал меньшие показатели. Мы считаем это неправомерным. 59 предписаний связаны с электрикой, о неподтвержденных площадях чердаков и подвалов», - сообщила начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.
По второму виду нарушений наступил срок исполнения предписаний. В добровольном порядке перерасчет платы за коммунальные ресурсы пока произведен жителям 22 многоквартирных домов. Сумма составила почти полтора миллиона рублей.
«Мне вернули 639 рублей. Остальным тоже все вернули», - сказала Любовь Дуданова.
По мнению экспертов, неважно, с каким именно нарушением вы столкнулись: начислили вам плату по нормативу при меньшем факте потребления ресурса или же прибавили площади, которых нет в техпаспорте, главное - вовремя обратиться в надзорный орган.
«Случилось, как я это называю, хулиганство некоторых управляющих организаций. Порядок обращения в жилищный орган заявительный. Если кто-то еще заявит, то орган будет проверять. Он проверит не только правомерность применения тех площадей, которые нашли применение при расчетах конечной платы, а еще - есть ли прибор учета общедомовой», - отметил эксперт в области ЖКХ Владимир Лощинин.
Сейчас в Госжилстройтехинспекции находится на контроле еще около 80 многоквартирных домов. За неисполнение выданных предписаний управляющим организациям могут грозить штрафы: должностным лицам - от 50 тысяч, юридическим - от 200 тысяч рублей.
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