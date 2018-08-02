Пензенцам пообещали отремонтировать мост Дружбы

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02 августа 2018, 15:37Общество
Жители Пензы возмутились состоянием одной из достопримечательностей города – мостом Дружбы. По их словам, его стыдно показывать туристам, настолько он непригляден.
«Мост Дружбы - в таком ужасном состоянии! Хоть бы табличку в порядок привели, ямы заделали да опоры покрасили», - написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» горожанка.
Девушку поддержал другой пензенец.
«Хотел показать друзьям из Калининграда местные достопримечательности, но вместо этого только со стыда горел постоянно за состояние своего города, думал, на набережной уже все сделано, но ни пешеходной зоны, ни ступеней, ни спуска к реке, ни, тем более, обещанного амфитеатра там так и не сделали.
Пройдя к подвесному мосту, хотели сфотографироваться на фоне опор моста с вывеской, но и там нас ждал «сюрприз» в виде наклеенных на табличку драных бумажек. Кругом грязь, огромные лужи и все побережье вдоль набережной завалено мусором, хотя писали, что там убирали, но ничего так и не убрали», - сообщил горожанин.
На запрос информагентства в мэрии ответили, что работы по приведению таблички и ремонту ям на мосту поручили выполнить МУП «Пензадормост».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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