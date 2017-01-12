12 января 2017, 19:03Общество Пензенцам помогут бросить курить В Пензенской области начала работу «горячая линия» по отказу от курения, позвонив на которую жители области могут получить информацию о том, как избавиться от вредной привычки самим или помочь сделать это своим родственникам.

В Пензенской области начала работу «горячая линия» по отказу от потребления табака. Теперь, позвонив по телефону 45-42-62, любой курящий житель региона может проконсультироваться, как бросить курить навсегда.



Врач Эльмира Глазкова отвечает на звонки. Специалист говорит, что чаще всего пензенцы спрашивают, как отказаться от курения самостоятельно или помочь бросить курить близким. Врач дает несколько советов желающим завязать. Во-первых, стоит пересмотреть образ жизни: начать правильно питаться и заниматься спортом. Кроме того, важна поддержка близких и четкое понимание своих потребностей. Нередко курильщики путают желание покурить с голодом или жаждой.



«Мы советуем, к примеру, взять на работу либо же, если взрослые люди учатся, на учебу небольшой контейнер с кусочками фруктов, овощей и при желании закурить употреблять их. Потому что как раз время желания закурить - где-то 5-10 минут, дальше оно проходит», - сказала врач областного центра медицинской профилактики Эльмира Глазкова.



По словам специалиста, сложнее всего не курить первый месяц. В первые несколько дней у курильщика возникает так называемый синдром отмены, когда возникает пресловутая раздражительность, сонливость, может усилиться кашель. Таким образом, организм избавляется от накопившихся вредных веществ.

Если бросить курить одномоментно не получается, можно попробовать постепенно снижать количество потребляемых сигарет. Специалист «горячей линии» также рассказывает о том, кто может помочь, если человеку не хватает силы воли, чтобы бросить курить самостоятельно.

«При кабинетах и отделениях медицинской профилактики работают школы здоровья, которые говорят о пагубном воздействии табака. Их на сегодняшний день насчитывается 44 по области, и 26 кабинетов по отказу от курения, где работают именно специалисты психологи, психотерапевты и наркологи», - рассказала - главный врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.



В Пензенской области по результатам диспансеризации регистрируются до 70 тысяч курящих, 15% из которых - женщины. Хотя, скорее всего, реальные цифры выше, далеко не все сознаются в том, что имеют вредную привычку. Как правило, о своем желании бросить курить заявляют люди среднего и старшего возраста.

Специалисты «горячей линии» областного центра профилактики охотно помогут им избавиться от вредной привычки.

Общество

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