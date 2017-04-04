04 апреля 2017, 19:12Общество Пензенцам помогают бороться с депрессией в антикризисном центре Не для всех весна - это время хорошего настроения и перемен. Как показывает статистика, люди с нарушением психики чаще всего реагируют на сезонные изменения обострением симптомов хронических заболеваний. Всемирный день здоровья - 7 апреля - в Пензе собираются посветить борьбе с психическими расстройствами. Чтобы помочь людям справиться с депрессией, в областной психиатрической больнице имени Евграфова открылся антикризисный центр.

Первый шаг на пути к преодолению душевного кризиса – позволить себе расслабиться. Именно этому учатся в комнате психологической разгрузки. Групповая терапия – один из основных методов работы антикризисного центра, который в апреле открылся на базе областной психиатрической больницы. К каждому пациенту здесь - индивидуальный подход.



«Оценивается состояние человека. Если это просто психологический какой-то вопрос, психологические трудности, то происходит просто консультирование в рамках психического здоровья. Если нужен достаточно большой объем помощи, то происходят уже другие формы работы или амбулаторно назначается лечение медикаментозное, или опять же психологическая помощь», - сказал руководитель антикризисного центра Областной психиатрической больницы имени К. Р. Ефграфова Алексей Кукушкин.



Методы борьбы с депрессией в антикризисном центре - один приятнее другого. Для пациентов проводят сеансы гипнотерапии, массажа и музыкотерапии.

Примечательно, что антикризисный центр открылся весной. Как показывает статистика, именно это время года – самое опасное для людей со слабыми здоровьем и психоэмоциональным состоянием.

По словам специалистов, каждый 14 человек в мире страдает депрессией. Пенза – не исключение. Главное - вовремя осознать, что без помощи не обойтись.



«Все мы знаем типичные признаки депрессии - это угнетенное настроение, подавленность, уныние, снижение инициативности, активности. То, что раньше приносило удовольствие, сейчас его не приносит. В этот момент нужна обязательно помощь специалиста», - рассказала врач-психотерапевт Областной психиатрической больницы имени К. Р. Ефграфова Юлия Попова.

В антикризисном центре также работает телефон «горячей линии». Каждый позвонивший сможет пообщаться со специалистом. Получить помощь можно, не выходя из дома.

Общество

просмотров 122