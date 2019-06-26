26 июня 2019, 17:37Культура

Пензенцам покажут смелые работы выпускников худучилища

27 июня в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова откроется выставка (0+) дипломных работ выпускников ПХУ.

В экспозиции представят лучшие работы учеников. Будут не только живописные картины, но и смелые, креативные дизайнерские проекты. Их реализация позволит сделать Пензу привлекательнее для туристов, красивее, ярче выразит его культурное многоголосье, отметили в пресс-службе регионального минкульта.

Полюбоваться на выставку приглашают всех желающих, вход на нее – свободой. Начало торжественного мероприятия по случаю открытия – в 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1478831/

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