Пензенцам покажут смелые работы выпускников худучилища

В экспозиции представят лучшие работы учеников. Будут не только живописные картины, но и смелые, креативные дизайнерские проекты. Их реализация позволит сделать Пензу привлекательнее для туристов, красивее, ярче выразит его культурное многоголосье, отметили в пресс-службе регионального минкульта.

Полюбоваться на выставку приглашают всех желающих, вход на нее – свободой. Начало торжественного мероприятия по случаю открытия – в 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».