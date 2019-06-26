Пензенцам покажут смелые работы выпускников худучилища

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26 июня 2019, 17:37Культура
27 июня в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова откроется выставка (0+) дипломных работ выпускников ПХУ.
В экспозиции представят лучшие работы учеников. Будут не только живописные картины, но и смелые, креативные дизайнерские проекты. Их реализация позволит сделать Пензу привлекательнее для туристов, красивее, ярче выразит его культурное многоголосье, отметили в пресс-службе регионального минкульта.
Полюбоваться на выставку приглашают всех желающих, вход на нее – свободой. Начало торжественного мероприятия по случаю открытия – в 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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