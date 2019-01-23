Пензенцам покажут мастер-класс по игре в бочча

26 января в ФОКе «Звезда» спортивно-адаптивной школы Пензенской области пройдет мастер-класс (0+) по игре в бочча.

Мастер-класс проведет Федор Левин - участник проекта «Лидеры изменений», реализуемого «Кварталом Луи» в рамках президентского гранта. На стажировку в Пензу приезжают ребята из Пермского края, Карелии и Башкортостана.

Бочча – это новый развивающийся вид адаптивного спорта в регионе. Он предназначен для людей с тяжелейшими формами церебрального паралича. Регулярные занятия бочча восстанавливают, в первую очередь, двигательные возможности, развивают ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений, глазомер.

Мероприятие проводится в рамках реализации договора о сотрудничестве между спортивно-адаптивной школы и автономной некоммерческой организацией «Квартал Луи», сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».