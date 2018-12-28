Пензенцам показали в Доме Мейерхольда постановку о плутоватом портном

В Доме Мейерхольда рассказали «Балладу о рыцаре Родриго» (6+). Новая постановка о плутоватом портном, решившем выдать себя за богача, собрала аншлаг. Постановщики говорят, что выбрали эту пьесу для Нового года и Рождества неслучайно: они называют спектакль радостным.

Снова аншлаг. То, что на спектакле не будет свободных мест, стало понятно спустя пару минут после того, как начали запускать зрителей. Премьера, с которой Дом Мейерхольда вошел в Год театра, «Баллада о рыцаре Родриго» - это венецианско-неаполитанско-пензенская история о плутоватом портном, которому выпал необычный, загадочный заказ от богатого и знатного незнакомца.

Золотые пуговицы, богатое одеяние , предназначенные другому, главный герой воспринял как шанс для себя стать кем-то другим, пожить по-человечески и благородно вершить справедливость. Рассуждения в пьесе - довольно философские. Среди тем - осознание собственной личности, свобода, жизнь, смерть и, конечно, общество.

Но, как признаются в самом театре, за какие бы тяжелые темы они ни взялись, всегда получается смешно. И если на одной чаше - легкость и невесомость, то на другой - тяжелая, выстраданная работа. Этот спектакль, говорит художественный руководитель «Театра доктора Дапертутто» Наталия Кугель, пришлось поставить в крайне короткие сроки.

«Решили, что будем его любить, потому что вложили много труда. Он не новогодний. На наш взгляд и актеров, если, конечно, они еще не умерли от усталости, потому что работали без выходных, спектакль получился живым, радостным, в жанре дель арте - это комедия масок, исконный жанр, привычный для итальянских площадей», - рассказала Наталия Кугель.

Дель арте в Пензе - это шесть актеров, все мужчины, и небольшой зал. Несмотря на итальянский оттенок, в Доме Мейерхольда к Году театра относятся скорее по-русски и замечают, что лишь бы не хуже. Сейчас труппа рассчитывает получить столь необходимое пространство для творчества: восстановить при здании театра флигель, который будет располагаться там, где когда-то жил Мейерхольд. Ожидается, что там появится зал на 100 мест.