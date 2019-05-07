Пензенцам показали новую программу хора им. Гришина

Пензенцам в майские праздники представили новую программу знаменитого русского народного хора имени Октября Гришина под названием «В Пензе – вся история России». Она посвящена 80-летию региона.

Программа включала в себя «классику на все времена» - песни Октября Гришина на стихи наших земляков Матрены Смирновой, Александра Сазонова, Николая Куленко. Собравшиеся услышали главную песню всей Пензенской земли - «Восемнадцать лет» Владимира Застрожного. Также были и новые номера. Причем не только вокальные, но и хореографические - танцы. Особенно впечатлил «Даншинский перепляс» в исполнении коренных даншинцев - юных Димы и Гены Пиксиных. Хореографом выступил ведущий артист Государственного академического хора имени Пятницкого Андрей Амосов.

В завершении концерта на сцену поднялась министр культуры и туризма области Татьяна Курдова. Она выразила восторг от новой программы коллектива.

«Новая программа хора Октября Гришина - это лучший подарок к 80-летию области. Мы ждем ее на сцене областной филармонии», - сказала она.

Выступление прославленного коллектива также запланировано на «ДаншиноFEST» (16+), который пройдет в День Святой Троицы, 16 июня, в старинном пензенском селе Даньшино.

«Я сама бывшая «народница», в детстве занималась. Сейчас пришла посмотреть - это настоящий праздник, песня души. Не люблю пафоса, но сегодня по-настоящему ощутила себя частью своей Родины. Про Даньшино, да, слышала. На родной природе, в наших пензенских местах, это все и будет просто прекрасно. Постараюсь приехать с детьми», - сказала пензячка Юлия Щеблова, пишет ИА «Пенза-Пресс».