18 апреля 2017, 16:29Культура Пензенцам показали «Метаморфозы» Никиты Михалкова Известный российский кинорежиссер Никита Михалков привез в Пензу экспериментальный спектакль «Метаморфозы». Постановка объединила в себе шесть миниатюр по произведениям русских классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. Литературно-сценический коллаж в формате открытой репетиции пензенцам представили на главной сцене областного драмтеатра.

В областном театре драмы - ажиотаж. Пензенцы спешили познакомиться с «Метаморфозами» Никиты Михалкова. Знаменитый режиссер привез в Пензу новое яркое представление классических произведений.



«Все мы знаем Никиту Сергеевича Михалкова как кинорежиссера, но было бы очень интересно посмотреть на дебютную работу его учеников, его студии, и все мы сейчас ждем какого-то нового, свежего прочтения русской классики», - поделился зритель Вадим Кабанов.

В этой работе мэтр отечественной киноиндустрии постарался отойти от театральных шаблонов. В итоге получилась постановка, состоящая из шести миниатюр, объединенная общей атмосферой рассказов Антона Чехова и Ивана Бунина и новаторским взглядом на русскую классику.



«Это достаточно новое слово в театральной жизни. Это событие. Все уже устали от чернухи на сцене. А здесь, я посмотрел репетицию, - такая чистота», - отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. Луначарского Сергей Казаков.



В «Метаморфозах» задействован первый выпуск Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, всего - около 20 актеров. Декораций - минимум. Например, в сцене из произведения Бунина «Легкое дыхание» у главных героев есть лишь стул, личный дневник и шифоновый платок.



В перерывах между постановками Никита Михалков выходил на сцену, чтобы пообщаться с публикой и разъяснить тонкости актерского мастерства. Это помогало стереть границы между подмостками сцены и зрительным залом – ведь порой спектакль принимал совершенно неожиданные повороты.



По словам самого режиссера, для него главным было почувствовать единение пензенской публики и театрального действия.



«Когда зал, затаив дыхание, слушает, в общем-то, ничего особенного, просто монолог женщины, и проникает со сцены энергия в зал и получает обратную отдачу - это дорогого стоит», - сказал народный артист РФ Никита Михалков.

Экспериментальную постановку посмотрел и губернатор Иван Белозерцев. Глава региона подчеркнул, что жители Пензы будут рады, если гастроли Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова станут постоянными.



«Конечно, хороший проект. Если Никита Сергеевич примет решение и будет с новыми работами приезжать в Пензу ежегодно - это будет очень здорово. Тем более, вы знаете, что в Пензенской области прекрасная театральная история», - сказал Иван Белозерцев.

После трехчасового литературно-сценического коллажа пензенский зритель встречал актерскую труппу и мэтра стоя, с аплодисментами.

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