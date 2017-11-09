09 ноября 2017, 14:33Общество Пензенцам по телефону расскажут, как лечить наркоманию В Пензенской области медицинские организации станут участниками мероприятий в рамках второго этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция (18+) пройдет с 13 по 24 ноября. В ходе нее для профилактики наркомании во всех пензенских медорганизациях выделят отдельные номера для приема обращений. Звонки будут принимать каждый день с 9.00 до 18.00.

После окончания акции продолжит работу «телефон доверия» областной наркологической больницы 45-31-09. Проконсультироваться можно с 8.00 до 19.00. Психолог сможет предложить пути решения проблемы наркозависимости, начиная от процесса лечения в конкретном случае, до помощи в мотивации зависимого на лечение, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Кроме того, на протяжении всего периода акции в региональном УМВД России круглосуточно будет работать телефон 59-10-10. По нему сотрудники продолжат принимать информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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