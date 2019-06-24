Пензенцам планируют восстановить водоснабжение к полуночи

День без воды. 24 июня половина Пензы осталась без благ цивилизации. Под отключение попали ряд улиц в Ленинском и Заводском районах. Причина - плановые ремонтные работы. Специалисты «Горводоканала» обещают завершить их к полуночи.

С 8.00 утра специалисты устраняли утечку и последствия просадки асфальтового покрытия на улице Некрасова. Ремонт планировали провести еще на прошлой неделе, но из-за череды выпускных у школьников его перенесли. Чтобы сократить продолжительность отключения холодного водоснабжения, параллельно с ремонтом на насосной станции по улице Кирпичная проводили работы по замене арматуры.

«Данная работа является плановой, но параллельно ведутся другие: по замене задвижек, запорной арматуры, затворов и так далее», - рассказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Среди объектов, которые остались без холодного водоснабжения, - не только жилые дома, но и общественно-значимые учреждения, такие как больницы, детские сады и школы. Для них был организован подвоз технической воды. В финансово-экономическом лицее №29 пришкольный лагерь перевели на сокращенный режим работы, а детей объединили в одну группу. Питание им было выдано в виде сухого пайка.

«С утра мы обеспечили всех питьевой водой, поэтому проблем быть не должно. Работа столовой временно прекращена, потому даже техническую, которую мы получили, невозможно использовать для приготовления пищи», - сказал директор финансово-экономического лицея №29 Константин Уланов.

После завершения ремонтных работ холодное водоснабжение будет восстановлено. Согласно плану, это должно произойти не позднее 00.00.