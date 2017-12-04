Пензенцам перекрыли проезд к дому

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04 декабря 2017, 12:02Общество
Пензячка от имени всех жильцов дома №58 по улице Лядова жалуется на установленные автоматические ворота.
Об этом горожанка написала в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».
«К нам имеется единственный проезд через дом № 52 по улице Лядова. В ноябре там были установлены автоматические ворота, перегораживающие единственный подъезд к дому № 58 по той же улице. В итоге здесь не могут проехать машины спецтехники. Целый дом с жильцами, детьми, стариками оказался в такой ситуации. Помогите нам, пожалуйста», - сообщила она.
Информационное агентство направило по данному факту запрос в городскую администрацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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