Пензенцам перед Новым годом вручат «письма счастья» от приставов

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20 декабря 2018, 12:36Общество
Перед Новым годом и в рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» (18+) судебные приставы направили пензенским должникам 25 тысяч квитанций.
«При получении квитанции нужно пройти в ближайшее отделение банка или терминал и оплатить задолженность. Для удобства все квитанции будут иметь QR-код, который позволит мгновенно заполнить все необходимые реквизиты. Для этого достаточно поднести код к считывающему устройству в терминале, а затем нажать «оплатить», - объяснили в пресс-службе ведомства.
По всем вопросам пензенцы смогут позвонить по телефонам, указанным в квитанциях или в приемные дни обратиться в отдел.
Кроме того, жители региона могут самостоятельно проверить, если ли у него долги. Для этого нужно зайти на сайт r58.fssprus.ru и воспользоваться сервисом «Узнайте о своих долгах», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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