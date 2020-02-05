Стало известно место старта «Лыжни России-2020» в Пензе

05 февраля 2020, 19:47Спорт
С «Лыжней России» в 2020 году Пензе повезло больше, чем другим регионам. Тогда как в некоторых городах из-за недостаточного снежного покрова пришлось отказаться от проведения самой большой общероссийской лыжной гонки, в городе на Суре, напротив, к ней готовятся полным ходом.
Организаторы ожидают большое количество участников, поэтому они решили изменить место старта на стадионе «Снежинка».
«Начало заезда будет не со стороны улицы Виражной, а со стороны дороги на Валяевку, от перекрестка с Окружной. Будут соответствующие баннеры и пост ГАИ, где Большая поляна», - рассказал председатель комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.
Регистрация участников 9 февраля продлится с 10:00 до 11:30. После торжественной церемонии открытия, в 12:00 часов буден дан старт. Лыжников разобьют на четыре группы - мужчины, женщины, юноши и девушки. Взрослым спортсменам предстоит пробежать на лыжах десять километров, подросткам - пять. После подсчета результатов состоится церемония награждения победителей. Организаторы традиционно обещают всем желающим полевую кухню и горячий чай.
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