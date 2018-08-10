Пензенцам открыли тайну популярности квестов

Пензенская областная библиотека для детей и юношества приглашает всех желающих на так называемые «Книжные пикники» (0+). Это не просто чтение под открытом небом, а знакомство с героями литературных произведений через активные игры на свежем воздухе. Главное место в программе интеллектуальных развлечений отводится квестам.

Главное место в программе интеллектуальных развлечений отводится квестам. В последствии время игры на логику и смекалку обрели сумасшедшую популярность. отводится квестам. В последПеревоплотиться и почувствовать себя героем приключенческих романов смог каждый, кто пришел на «Пиратский квест».

Как и полагается, главной наградой за смекалку, силу и ловкость стали сокровища. Но чтобы до них добраться, юным пиратам предстояло пройти множество испытаний: научиться метко стрелять, ориентироваться по карте, разбираться в морских терминах и даже разгадывать шифры.

Квест - это не просто увлекательная игра. Это своего рода тренинг. Психологи говорят: главное, чему учат детей квесты - умению находить общий язык со сверстниками, ведь от слаженности работы команды во многом зависит исход игры. Даже самый неуверенный в себе ребенок, проходя квест, раскрепощается и способен взять на себя роль командира. Получается, что игра - помогает освободиться от комплексов.

«Такие маленькие победы, даже ненастоящие, а в игровой зоне, дают ребенку возможность почувствовать себя успешным. Они начинают и в обычной жизни стремиться и стараться к лучшему, понимая, что могут это сделать», - отметил психолог пензенской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

К числу терапевтических эффектов квеста относится также выработка умения действовать по правилам. Дети становятся более организованными и целеустремленными. Однако когда родители приводят своего ребенка на увлекательную игру, больше всего они думают о заряде положительных эмоций. Как говорят организаторы квестов, чаще всего командой для игр становится не просто компания друзей, а целый класс.

«Это масштабные мероприятия с элементами сплочения и тимбилдинга. Уже можно заказать праздник даже на Новый год, 8 Марта, 23 февраля», - сказала руководитель компании по организации квестов Наталья Будукина.

В Пензе подобные мероприятия получили широкую популярность около десяти лет назад благодаря молодежной игре Encounter. Ее суть: передвигаться по ночному городу на машине и выполнять различные задания с элементами логики и даже риска. Среди постоянных участников - Константин Коломиец - шеф-редактор утренних программ ТРК «Экспресс». Одно из любимых уровней - так называемый «агентский».

«В ребусе - местоположение агента, вы туда приезжаете, это может быть кафе, лавочка в парке, что угодно. Он задает вам вопрос, дает задание, вы его выполняете, а он затем решает, прошли вы его или нет», - рассказал он.

Невероятная популярность квестов среди детей, да и взрослых тоже, объясняется еще и тем, что этот вид игры перекочевал к нам из виртуальной реальности, где зашкаливают эмоции. А так как человек всегда жаждет приключений, то, по мнению специалистов, квесты будут держать пальму первенства среди других игр еще долгое время.