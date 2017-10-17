Пензенцам оплачивать штрафы и госпошлины станет проще

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17 октября 2017, 15:05Общество
В Пензенской области в отделах судебных приставов установили мультикассы.
«Мультикасса является мобильным электронным терминалом приема платежей наличными и банковскими картами. Основное достоинство - быстрота и оперативность зачисления денег. Это относится, прежде всего, к налоговым платежам, оплате штрафов ГИБДД и госпошлине. Оплата задолженности через мультикассы позволяет средствам поступать сразу на расчетный счет взыскателя, минуя депозитный счет судебного пристава», - сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.
Новые терминалы установили в Октябрьском, Ленинском, Первомайском и Железнодорожном районных отделах судебных приставов Пензы. Кроме того, мультикассы расположены в Сердобском, Городищенском, Белинском районных отделах судебных приставов, а также в отделах судебных приставов по Заметчинскому, Вадинскому, Бековскому и Тамалинскому районам.
Установить терминалы планируется во всех структурных подразделениях Пензы и Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
При наличии в отделе мультикассы в региональном УФССП России рекомендуют пользоваться именно ими, чтобы избежать потери времени, добавили в пресс-службе.
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