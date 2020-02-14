Пензенцам объяснили порядок начисления маткапитала

14 февраля 2020, 16:38Общество
Пензенское региональное отделение Пенсионного фонда России рассказало о новых правилах начисления материнского капитала.
Начиная с 1 января 2020 года, маткапитал начнут платить при рождении или усыновлении первого ребенка, сумма составит 466 617 руб. Если впоследствии появится второй малыш, заплатят еще 150 000 руб.
Если же в семье уже есть ребенок и за него не был получен маткапитал до 1 января 2020 года, то при появлении второго будет начислено 616 617 руб.
«Все необходимые поправки в соответствующие законодательные акты должны быть приняты не позднее 15 апреля 2020-го», - сообщили в пенсионном фонде.
Данные меры поддержки озвучил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что программа материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2026 года. Кроме того, предусмотрена ежегодная индексация сумм, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 февраля 2020, 19:41Пензенским дорожникам с начала года выдали 17 предписаний по нарушениям
14 февраля 2020, 19:38Чтобы не идти на работу, житель Пензенской области обманул полицейских
14 февраля 2020, 19:36В Пензе обсудили судьбу 17 домов, исключенных из программы капремонта
14 февраля 2020, 19:31Губернатор пообщался с молодыми студенческими семьями
14 февраля 2020, 19:28В пензенском зоопарке прошла свадьба альпак
14 февраля 2020, 19:23Пензенские школьники борются за медали турнира «Зима баскетбольная»
14 февраля 2020, 19:19Юные пензенцы борются за участие в гала-концерте конкурса «Поющий край»
14 февраля 2020, 19:16Игрок «Что? Где? Когда?» дал интервью телеканалу «Экспресс»