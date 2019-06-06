Пензенцам объяснили плюсы онлайн-касс

У пензенских предпринимателей меньше месяца, чтобы установить онлайн-кассы. Они должны перейти на новую систему до 1 июля. Как говорят специалисты, она позволит сделать бизнес более прозрачным для налоговой системы, упростит жизнь самим предпринимателям: сократится количество документов, которые нужно оформлять и переоформлять, а кроме того, потребители получат новые механизмы защиты своих прав.

Пензенские предприниматели могут получить компенсацию за установку онлайн-касс до 1 июля 2019 года. Именно до этого времени весь малый и средний бизнес должен перейти на новую систему электронной контрольно-кассовой техники. В противном случае - штрафные санкции. От финансовых: их нижняя планка - десять тысяч рублей, до приостановки работы предприятия на 90 суток. Все аспекты перехода на онлайн-кассы представители власти обсудили с предпринимателями в торгово-промышленной палате региона.

«Остается совсем немного времени. Почти 13 тысяч налогоплательщиков должны перейти на онлайн-касс. На сегодняшний день, по данным налоговой инспекции, эта цифра не превышает 20%», - сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

На вопрос: какие же плюсы дают онлайн-кассы, предпринимателям ответили представители налоговых органов. Прежде всего, электроника упростить бумажную работу.

«Упрощенная регистрация контрольно-кассовой техники осуществляется через интернет, а взаимодействие с налоговым органом - через сайт ФНС России. Уменьшается количество документации», - рассказал начальник отдела УФНС России по Пензенской области Роберт Шпедт.

Прозрачность работы с онлайн-кассой позволит свести до минимума количество проверок от налоговой, а также сработает на руку потребителям. УФНС станет проще защитить их права: электронные чеки и сохраняются дольше, и покупатель сможет быстрее направить жалобу через приложение.