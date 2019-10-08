Пензенцам объяснили, кому сообщать о плохом качестве воды

Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассказал местным жителям о том, куда обращаться с вопросами качества воды, касающимися низкой температуры горячего водоснабжения, ржавчины, которая течет из крана, а также некачественного отопления.

Специалисты объяснили, что по закону, если исполнителем коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов является ресурсоснабжающая организация, то она несет ответственность за качество предоставления коммунальной услуги до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем, централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, то есть до наружной стены многоквартирного дома. Все вопросы, связанные с качеством поставки коммунальной услуги внутри дома, необходимо задавать в управляющую компанию.

Помимо этого, согласно законодательству, управляйка обязана осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, принимать сообщения от потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и контролировать качество коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, определяемых в договоре ресурсоснабжения.

«Если нарушение качества коммунальной услуги возникли во внутридомовых инженерных системах, то изменение размера платы за коммунальную услугу ресурсоснабжающей организацией не производится», - подчеркнули специалисты «ЭнергосбыТ Плюс».

Отмечается, что в таком случае требовать возмещения причиненных убытков, в том числе - вызванных внесением платы за непредставленную коммунальную услугу или коммунальную услугу ненадлежащего качества, следует с лиц, привлеченных собственниками помещений для обслуживания внутридомовых инженерных систем, пишет ИА «Пенза-Пресс».