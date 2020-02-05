Пензенцам объяснили, как распознать рак на ранней стадии

05 февраля 2020, 15:38Общество
Сотрудники областной больницы имени Н. Н. Бурденко рассказали пензенцам о раннем выявлении онкозаболеваний.
Пост появился в группе медучреждения в соцсети Facebook. Врачи объяснили, что рак является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире.
«Исследование ученых показывает, что большинство людей игнорируют ранние признаки рака, приписывая их менее тяжелым заболеваниям», - говорится в сообщении.
Пензенцам порекомендовали следить своим организмом и после обнаружения хоть одного из тревожных симптомов, обращаться к врачу. Такими являются:
- необъяснимый кашель;
- изменения внешнего вида родинки;
- стойкие изменения в работе кишечника;
- необъяснимая потеря веса;
- трудности при глотании;
- беспричинное увеличение лимфатических узлов;
- сонливость;
- ночная потливость;
- общее недомогание.
Медики считают, что для начала с такими симптомами необходимо прийти к терапевту. Специалист проведет осмотр, а после направит к нужному врачу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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