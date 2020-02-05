Пензенцам объяснили, как распознать рак на ранней стадии

Пост появился в группе медучреждения в соцсети Facebook. Врачи объяснили, что рак является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире.

«Исследование ученых показывает, что большинство людей игнорируют ранние признаки рака, приписывая их менее тяжелым заболеваниям», - говорится в сообщении.

Пензенцам порекомендовали следить своим организмом и после обнаружения хоть одного из тревожных симптомов, обращаться к врачу. Такими являются:

- необъяснимый кашель;

- изменения внешнего вида родинки;

- стойкие изменения в работе кишечника;

- необъяснимая потеря веса;

- трудности при глотании;

- беспричинное увеличение лимфатических узлов;

- сонливость;

- ночная потливость;

- общее недомогание.

Медики считают, что для начала с такими симптомами необходимо прийти к терапевту. Специалист проведет осмотр, а после направит к нужному врачу, пишет ИА «Пенза-Пресс».