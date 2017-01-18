18 января 2017, 15:01Общество Пензенцам не советуют до омовения в проруби употреблять алкоголь 19 января православные пензенцы отметят один из самых древних и почитаемых праздников - Крещение Господне. У большинства он ассоциируется с проведением ритуала омовения - погружением в прорубь.

Православные в ночь с 18 на 19 января отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне. Тысячи людей окунаются в иордани. У этой традиции особый смысл, считается, что омывая тело, люди очищают душу. Но, к сожалению, для некоторых происходящее - не более чем экстрим.

«Человек должен быть духовно настроен на это, если он на самом деле желает какого-то очищения грехов, обновления духовного, то, как правило, все-таки нужно с молитвой к этому приступать», - сказал ключарь Успенского кафедрального собора Виктор Сторожев.

Стоит прислушаться и к рекомендациям врачей. Погружаться в ледяную купель не советуют людям, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями и хроническими недугами легочной системы. Желающим окунуться медики советуют - поменьше фанатизма и никакого алкоголя до проруби.

«Этого, конечно, делать нельзя, потому что эффект может быть совершенно обратный. Согревается человек от этилового спирта на очень короткий промежуток времени, затем может наступить переохлаждение, это раз. Во- вторых, человек может не оценить свои возможности, несколько дольше побыть в холодной воде, что может впоследствии отрицательно сказаться», - сказала врач общей практики ГБУЗ «Городская поликлиника» г. Пензы Наталья Столярова.

И, конечно, в крещенскую ночь окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах. Всего на территории Пензенского региона насчитывается 30 официальных точек для омовения.

Официально разрешенных мест в Пензе - четыре. В Ахунах на территории гостиничного комплекса, в районе Пенза-4 на улице Рылеева, 1А, в микрорайоне Заря и в Спутнике.

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