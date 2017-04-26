Пензенцам не рекомендуют пить воду из родников

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26 апреля 2017, 19:28Общество
Пить из природных источников не рекомендуется! В управлении Роспотребнадзора Пензенской области сообщают о распространении вирусного гепатита А. С начала года в регионе зарегистрировано 34 случая заболевания. Подхватить вирус, который поражает ткани печени, можно, в том числе, попив из родника.
В городской черте находится 19 открытых источников. Лабораторные исследования проб воды, которые берутся ежеквартально, показывают, что она не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
«Родники, которые питаются от первого поверхностного горизонта, они подвержены загрязнению природного характера и антропогенного - продуктами жизнедеятельности человека. Для того, чтобы эта информация доводилась до сведения населения, мы даем рекомендации в адрес органов местного самоуправления, чтобы они устанавливали трафареты: кипячение воды обязательно», - рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Людмила Сухова.
Очаги гепатита А выявлены в Пензе, а также Пензенском, Бессоновском, Каменском и Сердобском районах.
Наиболее эффективной мерой профилактики вируса считается плановая иммунизация. Ей подлежат, в первую очередь, дети, а также взрослые из групп риска - медработники, персонал организаций водопроводного и канализационного хозяйства, работники пищевых объектов.
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