Пензенцам напомнили правила использования обогревательного оборудования

Сотрудники госпожнадзора продолжают оповещать жителей Пензенской области, в особенности тех, кто проживает в частном секторе, о том, что жизненно важно контролировать работу обогревательного оборудования.

Если никого нет дома, памятка отправляется в почтовый ящик. Так или иначе - задачу по информированию населения о правилах безопасности при пользовании обогревательными приборами нужно выполнять. Сотрудники МЧС не только обходят домовладения, но и общаются с прохожими на улице. И все же желательно пройти внутрь жилища и провести хотя бы поверхностный визуальный осмотр печей и котлов. Правда, сделать это не всегда удается.

Во время обхода удалось обследовать лишь несколько устройств по обогреву помещений. Особых нареканий у представителей госпожнадзора они не вызвали. Жители уверяют, что сами следят за исправностью техники.

«Напоминаем жителям о предупреждении перекала печей, о недопустимости эксплуатации самодельных нагревательных приборов, а также о своевременном осмотре печей дымоходов на предмет трещин. В слумае, если трещины обнаружили, их нужно сразу заделать», - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Виноградов.

Подобные контакты с населением - обязательная часть в общей системе профилактики пожаров. В том числе, и благодаря ей в этом году в Пензе произошло заметно меньше возгораний в домах - 236 против практически 300, чем в 2017 году. Поэтому отказываться от рейдов по частному сектору в МЧС пока не планируют.