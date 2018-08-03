Пензенцам напомнили правила хранения огнестрельного оружия

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03 августа 2018, 13:17Общество
За шесть месяцев 2018 года сотрудники регионального управления Росгвардии изъяли 139 единиц оружия, аннулировали 70 лицензий и разрешений. На нарушителей составлено более 450 административных протоколов. Как показывает статистика, чаще всего пензенцы пренебрегают правилами хранения огнестрельного оружия.
«Чтобы избежать наказания за данное правонарушение, гражданам необходимо хранить оружие и патроны с соблюдением всех условий, исключающих к ним доступ посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах», - сказала инспектор управления Росгвардии по Пензенской области Мария Макарова.
Множество правонарушений связаны с несоблюдением сроков продления лицензий и разрешений. Чтобы избежать наказания, владельцу оружия необходимо не позднее, чем за месяц до истечения срока действия документов обратиться с заявлением в отделение лицензионно-разрешительной работы.
При повторном привлечении к административной ответственности в течение года, разрешение аннулируется сроком на 12 месяцев, а оружие изымается.
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