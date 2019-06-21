Пензенцам напомнили об ограничении продажи алкоголя

21 июня в пензенских школах пройдут выпускные. В этот день действуют ограничения на продажу алкоголя.

Ограничение будет действовать с 8.00 до 23.00. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Мера вводится для соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего, - несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе мэрии.

Контроль за выполнением ограничения будут осуществлять оперативные группы, пишет ИА «Пенза-Пресс».