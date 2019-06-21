Пензенцам напомнили об ограничении продажи алкоголя

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21 июня 2019, 11:33Общество
21 июня в пензенских школах пройдут выпускные. В этот день действуют ограничения на продажу алкоголя.
Ограничение будет действовать с 8.00 до 23.00. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.
«Мера вводится для соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего, - несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе мэрии.
Контроль за выполнением ограничения будут осуществлять оперативные группы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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