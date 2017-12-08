08 декабря 2017, 15:34Общество Пензенцам напомнили о запрете ночной парковки на Привокзальной площади В ночь на 8 декабря с Привокзальной площади станции «Пенза-1» эвакуировали автомобили.

Для обеспечения беспрепятственного проезда снегоуборочной техники автомобилистов попросили убрать машины с территории площади, сообщает пресс-служба администрации города.

За нарушение Правил дорожного движения сотрудники органов внутренних дел эвакуировали на штрафстоянку пять автомобилей, которые стояли на площади и затрудняли уборку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Мэрия напоминает пензенцам, что на территории Привокзальной площади ночью, с 00.00 до 05.00, стоянка транспорта запрещена.

Общество

просмотров 73

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/na_privokzalnoy_ploshchadi_s_24_00_do_05_00_stoyanka_transportnykh_sredstv_zapreshchena_/

Новости по теме: