Пензенцам напомнили о запрете ночной парковки на Привокзальной площади

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08 декабря 2017, 15:34Общество
В ночь на 8 декабря с Привокзальной площади станции «Пенза-1» эвакуировали автомобили.
Для обеспечения беспрепятственного проезда снегоуборочной техники автомобилистов попросили убрать машины с территории площади, сообщает пресс-служба администрации города.
За нарушение Правил дорожного движения сотрудники органов внутренних дел эвакуировали на штрафстоянку пять автомобилей, которые стояли на площади и затрудняли уборку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Мэрия напоминает пензенцам, что на территории Привокзальной площади ночью, с 00.00 до 05.00, стоянка транспорта запрещена.
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