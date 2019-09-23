Пензенцам напомнили о пожарной безопасности в отопительный сезон

Жителей Пензенской области просят быть максимально осторожными во время отопительного сезона. Старший дознаватель отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Татьяна Шишканова напомнила правила пожарной безопасности.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что возгорания могут возникнуть из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок. Особенно это касается печного отопления, которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах и прочими изъянами.

Кроме того, некоторые пензенцы сушат вещи над печами, что также приводит к пожарам. Немало возгораний происходит при эксплуатации неисправных электроприборов, самодельных электроустановок и перегрузки электросети. Помимо этого, крайне рискованно неправильно разжигать печи и оставлять их без присмотра.

«Самый распространенный электрический виновник – электрообогреватель: выгорит всего несколько метров в помещении, а последствия самые страшные – гибель людей», - уточнила Татьяна Шишканова.

Также опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.

«Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может спасти вам жизнь и предупредить пожар», - добавили в пресс-службе.

Напомним, с начала 2019 года на территории области произошло 3057 пожаров, в результате которых погибло 68 человек, а 52 – травмировано, пишет ИА «Пенза-Пресс».