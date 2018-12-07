Пензенцам напомнили о новых льготах на земельный налог

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09 декабря 2018, 09:46Общество
Закончилась компания по исчислению имущественных налогов физических лиц. В этом году последним днем уплаты стало 3 декабря. Однако, по сообщению специалистов регионального Управления федеральной налоговой службы, не все собственники налогооблагаемого имущества успели сделать это в срок.
«Хотелось бы напомнить, что тем, кто еще не успел оплатить налоги 3 декабря, с 4 декабря начинают исчисляться пени за каждый день просрочки. Пеня равна 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Тому, кто не успел, желательно оплатить налоги в ближайшее время», - сообщила начальник отдела налогообложения имущества Управления федеральной налоговой службы по Пензенской области Елена Пучкова.
На брифинге в информационном агентстве «Пенза-Пресс», сотрудники налоговой службы напомнили о новой льготе. Так не облагаются налогом шесть соток земельного участка некоторых категорий граждан. К ним относятся пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды. Такой налоговый вычет предоставлен только на один земельный участок.
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