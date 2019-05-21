Пензенцам напомнили о массовом отключении воды

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время оперативного совещания в мэрии напомнил о массовом отключении воды из-за ремонта арматуры на насосной станции водопровода.

Так, воды не будет с восьми часов утра 21 мая до шести часов утра 22 мая.

Воду отключат на Западной поляне, а также в домах № 117−119А по улице Окружной, поселке Газовый. Помимо этого, без воды останутся улицы: Красная, 1-й Березовый переулок, Ново-Тамбовская, Чкалова, Куйбышева, Захарова, Карла Маркса, Космодемьянская, Ставского, Революционная, Ключевского, верх Московской, Володарского, Кураева, Кирова (до ул. Кураева), Советская — дом № 4,Тамбовская застава. Всего – 107 многоквартирных домов и 899 частных.

Воды также не будет в первом корпусе больницы № 3, психиатрической больнице им. Евграфова, роддоме № 1, туберкулезном диспансере, совхоз-техникуме и в квартирно-эксплуатационном учреждении.

Помимо этого, воду отключат в нескольких детсадах: двух филиалах учреждения №31, детском саду №109 и в его втором корпусе. Также без воды останутся школа №30, лицей №4, гимназии №, 1, 53 и 55.

Начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев сообщил, что из-за отключения воды в школах сократят уроки, пишет ИА «Пенза-Пресс».