Пензенцам напомнили о безопасности на льду

Наступили холода, некоторые водоемы начали покрываться льдом, в связи с этим управление ГОЧС напомнило пензенцам о безопасности.

Специалисты подчеркнули, что первые заморозки и водоемы, припорошенные снегом, часто становятся ловушкой.

«Надо принимать во внимание тот факт, что даже в декабре-январе на реках сохраняются незамерзающие полыньи. А в осенне-зимний период опасность выхода на хрупкий лед особенно велика», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пензенцам пояснили, что перепады температур также меняют структуру льда, поэтому рыбакам-экстремалам советуют быть крайне осторожными и воздержаться от выхода на лед.

«Проведение на водных объектах соревнований, праздников и других массовых мероприятий разрешается в местах, установленных правительством области, органами местного самоуправления муниципальных образований региона, по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по области. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров», - уточнили в пресс-службе.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112, пишет ИА «Пенза-Пресс».