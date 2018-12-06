Пензенцам напомнили, как ускорить капремонт

Перенести капремонт можно, например, если элементы конструкции дома пришли в негодность. Для этого нужно провести экспертизу технического состояния жилища, обсудить необходимость переноса срока капремонта на общем собрании собственников и затем передать документы в областную Госжилстройтехинспекцию. Жители районов области могут передать документы в орган местного самоуправления.

Для тех домов, фонды капитального ремонта которых формируются на специальных счетах, сроки, установленные региональной программой, являются не плановыми, а предельными. То есть собственники могут принять решение на общем собрании и провести капитальный ремонт в любые сроки, но не позднее предусмотренных программой. Кроме того, на специальных счетах работы по капитальному ремонту можно проводить поэтапно.

«Заключив договор подряда с выбранной организацией, собственники подают владельцу спецсчета документы на оплату аванса, если он предусмотрен договором. Когда работы завершены и подписан акт приемки, владельцу передают пакет документов уже на окончательный расчет с подрядчиком», - пояснили в Госжилстройтехинспекции.

Также собственники могут провести капремонт, не дожидаясь сроков, установленных программой, а потраченные средства зачесть в счет будущих платежей.

Если работы проведены без привлечения бюджетных средств и средств регоператора, собственники могут обратиться в комиссию по установлению необходимости проведения капремонта, созданную при Управлении ЖКХ и ГЗН. Уполномоченный представитель передаст в УЖКХ региона пакет документов, подтверждающих проведение капремонта, произведение оплаты за выполненные работы и протоколы общих собраний — один о проведении капремонта, второй о проведении зачета потраченных средств, пишет ИА «Пенза-Пресс».