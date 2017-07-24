Пензенцам напоминают о возможности записи в МФЦ из дома

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24 июля 2017, 15:08Общество
На сайте МФЦ предусмотрена предварительная запись на прием к специалистам многофункционального центра в Пензе.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства экономики, для самостоятельной записи необходимо перейти в раздел «Предварительная запись», пройти авторизацию через Единый портал госуслуг, выбрать территориальное подразделение, услугу, удобную дату и время приема.
Сейчас услуга доступна во всех офисах МФЦ Пензы. Они расположены по следующим адресам: ул. Шмидта, 4, пр. Победы, 150, ул. Фабричная, 2 и ул. Богданова, 63 «А».
Также записаться на прием можно по телефону: 927-000 или через терминалы электронной очереди, расположенные в залах ожидания МФЦ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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