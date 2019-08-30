Пензенцам напоминают о прививках для детей от гриппа

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа для иммунизации детского населения и беременных. В настоящее время идет распределение вакцины в медицинские организации области.

В рамках национального календаря профилактических прививок поставлено свыше 61 тысячи доз вакцины «Совигрипп», что составляет 41% от заявленного объема.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, уже на этой неделе начнется иммунизация детей в возрасте от шести месяцев до трех лет, детей, посещающих детские дошкольные учреждения, а также школьников.

Поступление второй партии вакцины намечено на октябрь 2019 года. В преддверии эпидсезона в регионе планируется привить почти 56% населения.