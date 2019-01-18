Пензенцам напоминают о праве на выходной за диспансеризацию

В Пензенской области за год диспансеризацию прошли 223 тысячи человек. В 2019 году те, кто захочет пройти обследование, смогут воспользоваться правом на выходной день.

Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу с 1 января.

«Каждый работник имеет право для прохождения медицинского осмотра на освобождение на один день раз в три года, который должен оплачиваться в размере среднего заработка. Для работников пенсионного и предпенсионного возраста, кому до выхода на пенсию осталось не более пяти лет, предусмотрены дополнительные гарантии. Для прохождения диспансеризации им отводится каждый год по два рабочих дня», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.

Для того, чтобы пройти обследование, надо обратиться в поликлинику по месту прикрепления без предварительной записи.

В 2018 году благодаря диспансеризации было выявлено 636 случаев сахарного диабета, более 8 000 случаев болезней системы кровообращения, 1625 случаев заболеваний органов пищеварения и 1 048 болезней органов дыхания, 489 случаев новообразований, из них 404 злокачественных, отметили в минздраве, пишет ИА «Пенза-Пресс».