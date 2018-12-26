Пензенцам напоминают о необходимости внести взнос на будущую пенсию

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 декабря 2018, 19:41Общество
Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации напоминают пензенцам, участвующим в программе государственного софинансирования, что личный взнос на будущую пенсию необходимо внести не позднее 31 декабря.
«На сегодняшний момент заявление на участие в этой программе подали порядка 60 тысяч человек, но платят эти взносы около 3500 тысяч граждан», - рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Ирина Павлова.
Внести дополнительные страховые взносы можно самостоятельно, получив бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту жительства или с помощью электронного сервиса.
Также перечисление можно сделать через работодателя. Минимальная сумма взноса за год 2000 рублей, максимальная - 12 тысяч рублей.
26 декабря 2018, 19:41Пензенцам напоминают о необходимости внести взнос на будущую пенсию
26 декабря 2018, 19:38ГИБДД просит пензенцев пересесть с личного авто на автобус
26 декабря 2018, 19:36В Пензе выбрали спортсмена года
26 декабря 2018, 19:31Пензенцы выбрали лучшего курсанта армии быстрого похудения
26 декабря 2018, 19:28«Телесемь» организовал для пензенцев предновогодний праздник
26 декабря 2018, 19:16Губернатор: Разъяснять людям их права в вопросе ЖКХ должны специалисты
26 декабря 2018, 19:14В Пензе прошла пресс-конференция Ивана Белозерцева
26 декабря 2018, 19:09Пензячка выиграла путевку в Сочи от радио «Экспресс»