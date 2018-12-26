Пензенцам напоминают о необходимости внести взнос на будущую пенсию

Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации напоминают пензенцам, участвующим в программе государственного софинансирования, что личный взнос на будущую пенсию необходимо внести не позднее 31 декабря.

«На сегодняшний момент заявление на участие в этой программе подали порядка 60 тысяч человек, но платят эти взносы около 3500 тысяч граждан», - рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Ирина Павлова.

Внести дополнительные страховые взносы можно самостоятельно, получив бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту жительства или с помощью электронного сервиса.

Также перечисление можно сделать через работодателя. Минимальная сумма взноса за год 2000 рублей, максимальная - 12 тысяч рублей.