Пензенцам напоминают о необходимости оформления полиса перед отпуском

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14 июля 2017, 17:03Общество
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Пензенской области напоминают о необходимости наличия полиса ОМС при путешествиях по стране и за границей.
Документ становится особенно необходимым в сезон летних отпусков. Проверить его действительность можно на портале информационной поддержки ТФОМС Пензенской области в разделе «поиск застрахованных лиц». Также можно позвонить в Единый контакт-центр в сфере ОМС Пензенской области по телефону 8-800-100- 80-44.
При недействительном полисе, необходимо оформить новый. Для этого нужно обратиться в любую страховую компанию, работающую в системе ОМС по месту проживания.
«В спорных ситуациях за пределами региона можно позвонить по бесплатному телефону - страховой представитель даст четкие инструкции», - сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.
Предъявление полиса ОМС не требуется при оказании экстренной медицинской помощи и состояниях, угрожающих жизни человека.
Напомним, что полис обязательного медицинского страхования действует по всей России и является гарантией бесплатной медпомощи в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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