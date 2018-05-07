В Пензенской области за сутки произошло четыре ДТП

За минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети.

Одна из аварий произошла в областном центре на улице Лермонтова. Дорогу не поделили иномарки американского и немецкого производства. По факту всех ДТП автоинспекторы проводят проверку.

«Уважаемые родители, не подвергайте жизнь ваших детей опасности. Не оставляйте их одних без присмотра вблизи проезжей части, а также при перевозке в салоне легкового автомобиля используйте удерживающие устройства», - сказал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.