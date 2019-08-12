Пензенцам на несколько дней отключат горячую воду

До начала отопительного сезона около полутора месяцев. Съемочной группе телеканала «Экспресс» рассказали, как энергетики готовятся к зиме и готовы ли ресурсники в 2019 году обеспечить надежное теплоснабжение пензенцев.

Котлы вырабатывают пар. Он поступает в турбины, где вырабатывается электроэнергия, а оставшееся тепло подается в дома пензенцев. Оборудование в котлотурбинном цехе ТЭЦ-1 работает в отопительный период на максимальную мощность, поэтому энергетикам важно летом своевременно восстанавливать технические характеристики и устранять дефекты. На ремонтные работы источников тепла в этом сезоне направлено порядка 54 миллионов рублей, в ближайшее время планируется освоить еще 36 миллионов.

«С 13 августа запланирован ремонт сетевых подогревателей, насосов и трубопроводов с полным отключением ГВС-1 эксплуатационного района. С 16 числа запланировано восстановление ГРП [газорегуляторный пункт] с выключением генерирующего оборудования», - рассказал технический директор Пензенской ТЭЦ-1 Сергей Мишанин.

Отключение горячей воды - мера вынужденная, но необходимая. Энергетики приносят извинения за неудобства и просят пензенцев потерпеть несколько дней. Мощности ТЭЦ-1 обеспечивают более 70% поставок тепла для населения. От качественной подготовки сейчас зависит комфорт в домах жителей зимой. Помимо первой теплоэлектроцентрали, в зоне ответственности «Т Плюс» еще два источника тепловой энергии: ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково».

«Здесь идет большая работа по подготовке источника, от этого очень зависит прохождение отопительного сезона», - сказал директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

Еще один стратегически важный объект, который должен работать без перебоев - плотина пензенской ТЭЦ-1. На гидротехническом сооружении, которое создает водохранилище для обеспечения электростанции технического водой, в самом разгаре - второй этап масштабной реконструкции.

«Плотина находится в хорошем состоянии, а то, что находится за ней, так называемая рисберма, чтобы не произошло опрокидывание сооружения, мы реконструируем. Она 1958 года постройки», - рассказал Андрей Ванин.

Реконструкция плотины – по сути, колоссальный экологический проект компании, на его реализацию потребовалось свыше 200 миллионов рублей. И хотя завершение работ никак не связано со стартом отопительного сезона, сдать объект намерены до 1 октября. Тогда же к зимним нагрузкам будет готово и все основное оборудование теплоцентралей.