22 октября 2017, 10:05Общество Пензенцам из-за гололеда советуют переобуть машины По прогнозам синоптиков, в Пензенской области в ближайшие дни ожидается колебание температуры с плюсовой на минусовую, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям своевременно сменить летние шины на зимние.

«Движение на летней резине в условиях снегопада и гололеда крайне опасно. Сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно, и время для торможения требуется больше. При движении в сложных погодных условиях строго соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния», - отметил Павел Болтышев, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Общество

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