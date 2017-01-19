Пензенцам еще неделю будут раздавать крещенскую воду

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19 января 2017, 15:18Общество
19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господне. Во всех храмах Пензенской области прошли торжественные богослужения. Многие пензенцы отправились туда с самого утра.
Крещенский ажиотаж. 19 января с бидонами и бутылками верующие идут в православные храмы. Те, кто не набрал освященной воды в крещенскую ночь, выстраиваются в очереди.
Духовенство рекомендует пить святую воду каждое утро натощак, обязательно после молитвы. Как правило, воду хранят ровно год - до следующего праздника.
«Умываемся, пьем, квартиру освящаем, мы стараемся ее в течение года израсходовать. Если остается, цветы поливаем», - рассказала жительница г. Пензы Мария Солдатова.
Воду берут не только для себя, но и для близких. Православные христиане искренне верят, что крещенская вода - лучшее лекарство от всех болезней, как душевных, так и физических.
«У меня тетка лежит, ногу отрезали. Обязательно ей сейчас понесу, шестую ночь уже буду дежурить в больнице и всем в палате налью водички, просфорочки дам», - сказала жительница г. Пензы Татьяна Ивлева.
Перед тем, как набрать воды, прихожане отстояли службу. Для верующих Крещение - особый день, когда все, о чем просишь в молитвах, обязательно сбудется.
В Покровском архиерейском соборе Божественную литургию совершил настоятель храма протоиерей Иоанн Яворский. Многие пензенцы пришли в храм натощак, чтобы причаститься.
«Конечно же, в первую очередь, это всегда молитва. Мы пришли в храм, сейчас божественная литургия уже проходит к завершению, все верующие будут причащаться, будут раздаваться благословения священника. Люди уже с Богом потихонечку будут двигаться к освящению воды», - сказал священник Покровского архиерейского собора Алексей Асташкин.
Праздник Богоявления Господня продлится еще неделю. Во всех храмах Пензенской области раздавать крещенскую воду будут все эти дни.
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